Филатов: памятник создателю ВДВ Маргелову снесут в Днепропетровске

APS
2023-01-07 19:17

Днепропетровский мэр Борис Филатов анонсировал демонтаж местного монумента Василию Маргелову.

7 января мэр Днепропетровска Борис Филатов публично заявил, что жилищно-коммунальные службы города снесут памятник основателю воздушно-десантных войск Советского Союза Василию Маргелову по решению горсовета.

Примечательно, что ранее экс-президент России Дмитрий Медведев осудил программу по сносу советских и российских памятников в Украине после начала спецоперации, отметив, что таким образом киевские власты пытаются компенсировать свою неспособность достигать успехов на поле боя.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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