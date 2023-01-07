Филатов: памятник создателю ВДВ Маргелову снесут в Днепропетровске
Днепропетровский мэр Борис Филатов анонсировал демонтаж местного монумента Василию Маргелову.
7 января мэр Днепропетровска Борис Филатов публично заявил, что жилищно-коммунальные службы города снесут памятник основателю воздушно-десантных войск Советского Союза Василию Маргелову по решению горсовета.
Примечательно, что ранее экс-президент России Дмитрий Медведев осудил программу по сносу советских и российских памятников в Украине после начала спецоперации, отметив, что таким образом киевские власты пытаются компенсировать свою неспособность достигать успехов на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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