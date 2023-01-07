Филатов: памятник создателю ВДВ Маргелову снесут в Днепропетровске

Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты

Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.

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