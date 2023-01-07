Амарилло Слим знаменитость Лас Вегаса и его легендарные 4 пари

Амарилло Слим большую часть жизни прожил в Вегасе, зарабатывал ставками, покером, но особо запомнился своими крупными пари против богатых людей и целых групп игроков.

В его истории были такие неординарные пари, как например: сможет ли он прожить неделю в туалете Bellagio (отель–казино) на 50 000$ и много других. В месяц он заключал более 100 пари и был знаменит этим на весь Вегас.

Но больше всего запомнилось следующие его 4 пари:

Игра в настольный теннис против одного из лучших игроков мира на тот момент. У него было право выбрать чем играть. И он выбрал сковородки!

Затем в течение трех месяцев он брал уроки у какого–то сильного игрока и вместе с ним они тренировались играть сковородками.

В итоге через 3 месяца Амарилло победил в матче.

Спор с группой лиц на ипподроме, что он обгонит скаковую лошадь на дистанции 100 метров, но с 1 условием, которое он объявит после заключения пари, но не будет нечестным по отношению к его соперникам.

Хоть формулировка и была мутная, но его знали как честного человека и заядлого спорщика, поэтому под спором подписалось 38 человек на общую сумму в 5000$.

После передачи денег гаранту он объявил условие: дистанция будет разделена на 2 отрезка по 50 метров, финиш в том же месте, что и старт.

Амарилло за долгие годы игры на скачках знал, что скаковые лошади очень медленно останавливаются. За счет этого он с легкостью обогнал лошадь перед любопытными зрителями. В среднем аттракцион стоил 130$ для участников пари.

Спор c профессиональным игроком в пул по кличке Minnesota Fat, что обыграет его в пул.

*Толстяк* видимо не знал с кем связался… В итоге решено было играть метелками и угадайте кто победил.

Спор с группой лиц, что он ударит клюшкой для гольфа по мячу для гольфа и его мяч после удара остановится дальше, чем у любого человека на земле после аналогичного удара.

Надо сказать, что Амарилло неплохо играл в гольф, но мастером никогда не был. Поэтому спор живо заинтересовал разную богатую публику и общая сумма пари была достаточно большой.

Пошли поиски игрока, который будет противостоять знаменитому спорщику. В итоге был выбран недавний чемпион мира, у которого был отлично поставленный удар.

По условиям спора делалось 3 удара, из которых выбирался лучший, первым бил профессионал.

В назначенный день собралась толпа народу на поле для гольфа. Профессионал выполнил 3 блестящих попытки и богатеи начали потирать руки…

Тут Слим подал сигнал, к краю поля подъехал автобус и в него загрузились основные действущие лица. Далее Амарилло попросил отвезти их на большое засохшее соляное озеро, по приезду все всё поняли.

Амарилло вышел из автобуса и совершил всего один удар, никто даже не пошел проверять результат удара, потому что мяч просто укатился из зоны видимости.

Дело в том, что на засохших соляных озерах поверхность почти не создаёт трения при соприкосновении (на таких проводятся заезды для установления рекордов скорости по суше).



Вот одно его высказывание: «Я никогда не искал лоха. Я искал чемпиона и делал из него лоха».