Мало кто из рыболовов знает, что обычный желток куриного яйца является отличной насадкой для зимней рыбалки

Эта простая насадка может спасти рыбалку даже в самое бесклёвье. На насадку из яичного желтка хорошо ловится крупная плотва, густера и подлещик.

Приготовление насадки из желтка:

Чтобы приготовить данную насадку понадобится одно сырое куриное яйцо.

Желток нужно отделить от белка и слить в небольшую тару с плотно закрывающейся крышкой (я пользуюсь баночкой из-под пенициллина с резиновой пробкой).

Далее нужно подготовить снасть к ловле на желток куриного яйца. Для этого к крючку зимней удочки следует привязать шарик из ваты размером со среднюю горошину.

Ловля на насадку из желтка:

Приступая к ловле, после подготовки лунки, крючок с ватным шариком следует погрузить сначала в воду, а затем в тару с нашей насадкой.

Ватный шарик пропитывается яичным желтком и становится своеобразного оранжевого цвета (желтки домашних кур более яркие и лучше привлекают рыбу).

После каждой пойманной рыбы или при долгом отсутствии поклевок шарик следует вновь обмакнуть в желток.

Тару с желтком нужно беречь от мороза (лучше держать ее во внутреннем кармане куртки). Если желток замерзнет то ловить на него уже не получится.