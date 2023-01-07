Мало кто из рыболовов знает, что обычный желток куриного яйца является отличной насадкой для зимней рыбалки
Эта простая насадка может спасти рыбалку даже в самое бесклёвье. На насадку из яичного желтка хорошо ловится крупная плотва, густера и подлещик.
Приготовление насадки из желтка:
Чтобы приготовить данную насадку понадобится одно сырое куриное яйцо.
Желток нужно отделить от белка и слить в небольшую тару с плотно закрывающейся крышкой (я пользуюсь баночкой из-под пенициллина с резиновой пробкой).
Далее нужно подготовить снасть к ловле на желток куриного яйца. Для этого к крючку зимней удочки следует привязать шарик из ваты размером со среднюю горошину.
Ловля на насадку из желтка:
Приступая к ловле, после подготовки лунки, крючок с ватным шариком следует погрузить сначала в воду, а затем в тару с нашей насадкой.
Ватный шарик пропитывается яичным желтком и становится своеобразного оранжевого цвета (желтки домашних кур более яркие и лучше привлекают рыбу).
После каждой пойманной рыбы или при долгом отсутствии поклевок шарик следует вновь обмакнуть в желток.
Тару с желтком нужно беречь от мороза (лучше держать ее во внутреннем кармане куртки). Если желток замерзнет то ловить на него уже не получится.
Опубликовано: Марат Беглов
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Храмова Оксана
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