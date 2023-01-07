Можно ли в Саудовской Аравии купить алкоголь в duty-free shop

Налоговое и таможенное управление Закята страны пояснило, что спиртное входит в перечень запрещенных товаров.

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне, отвечая на вопрос, будет ли разрешена продажа алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли на таможенных пунктах королевства, подчеркнул, что "продавать их запрещено".

Налоговое и таможенное управление Закята через свой аккаунт в Твиттере заявило, что "алкоголь является одним из веществ, продажа которых на свободных рынках запрещена в соответствии с правилами и требованиями по созданию свободных рынков".

Вопросы возникли после того, как в пятницу управление объявило в заявлении об определении правил и условий для создания свободных рынков в воздушных, морских и сухопутных таможенных портах королевства.

Управление отметило, что магазины беспошлинной торговли в настоящее время существуют в залах вылета ряда воздушных портов, а именно: аэропорта имени короля Абдулазиза, аэропорта имени короля Халида, аэропорта имени короля Фахда и аэропорта имени принца Мухаммеда бен Абдель Азиза в Медине.

Управление пояснило, что работа магазинов беспошлинной торговли ранее была ограничена залами вылета в международных аэропортах, но после принятия нового решения она будет доступна в ряде залов прилета и вылета в сухопутных, морских и воздушных портах.