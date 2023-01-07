Диетолог Хиллард рассказала, какие продукты негативно влияют на психическое здоровье человека

Мало кто задумывается о том, что на психическое состояние влияют не только стрессы и тяжелые графики, но и питание.

Злоупотребление нездоровой едой, в которой много насыщенных жиров и мало клетчатки, плохо сказывается на ментальном здоровье, вызывает депрессию и деменцию.

Кроме этого, негативно сказывается дефицит белка. Это вещество отвечает за выработку дофамина, который регулирует настроение.

Хиллард рассказала, что, согласно исследованиям, положительно сказывается на здоровье меню с большим содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов.

Кроме этого, нужны нежирная молочка и оливковое масло. Еще не стоит забывать о том, что в рационе человека должна быть рыба. В этом продукте важные омега-3 жирные кислоты, которые хорошо отражаются на здоровье мозга.