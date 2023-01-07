Елена Борщева рассказала о конфликтах возникающих в Comedy Woman

Артистка Елена Борщева в одном из интервью рассказала, какое отношение царило в коллективе.

Около шести лет артистка работала над шоу Comedy Woman, которое транслировал канал ТНТ. В свое время Борщева покинула успешный проект.

Поговаривают, что виной тому послужили конфликты юмористки с начальством в лице Натальи Еприкян.

Сама Борщева не отрицает, что они с Натальей часто друг друга не понимали.

Закончилось это тем, что Елена, не согласная с политикой руководства проекта, не стала продлевать контракт. Несмотря ни на что, юмористка с теплом вспоминает о том времени.

«Все зарождалось по любви и дружбе. Так часто бывает, пока не приходят большие деньги. А деньги, кстати, пришли в шоу только после моего ухода, — признается 40-летняя Борщева. — До сих пор общаюсь с Надеждой Ангарской, Наталией Медведевой. А вот Наталья Еприкян была уверена, что мне ее не понять. Она руководитель, у нас была субординация. Я ее никогда не боялась, может, поэтому у нас не сложились отношения».

Одно время Еприкян была неприятно удивлена поведением Борщевой, считала, что та зазналась. По словам Елены, все было далеко не так.

«Просто я выступала за эффективные репетиции — когда ты приходишь и сразу начинаешь работать, а не пьешь кофе и болтаешь. Меня дома ждала маленькая дочь, мне не хотелось, чтобы она росла без матери. К Наталье Андреевне я никогда не ходила в гости. Иногда мы все же тусили все вместе. Как-то отмечали день рождения Кати Варнавы, было очень весело», — отметила юмористка в интервью Елене Ханге на YouTube.

Одной из причин ухода Борщевой из Comedy Woman также послужил ее договор с шоу, согласно которому она не имела права принимать участие в других проектах без согласия продюсера.

Елена пыталась пойти против таких правил, но в итоге пришла к решению начать сольную карьеру.