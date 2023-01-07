Моравецки заявил, что Польша не намерена передавать Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки пояснил, что Варшава не намерена самостоятельно передавать Украине танки Leopard 2, сообщает Wprost.

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата сообщило, что Польша рассматривает возможность передачи Украине немецких танков Leopard 2. Информацию также подтвердил чешский чиновник, тесно связанный с поставками западного оружия в Украину.

На пресс-конференции на Базе транспортной авиации в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецки прокомментировал данную информацию.

"Вместе с президентом Анджеем Дудой мы ведем переговоры, направленные на формирование более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую современную технику. Это все, что я могу сказать на данный момент", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем несколько недель назад в Брюсселе.

На вопрос о передаче танков глава правительства заявил, что «в данный момент мы не собираемся передавать эти танки».