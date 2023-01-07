Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты

Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.

Дым, заполняющий закрытое пространство, очень опасен и может стать причиной почти мгновенной смерти.

При воспламенении помещения вместе с дымом образуется угарный газ, вдыхание которого дает тяжелые последствия.

Первые симптомы отравления угарным газом: сильная слабость, сонливость, неспособность двигаться, у человека нет сил даже для того, чтобы позвать на помощь, могут возникнуть галлюцинации.

Дополнительно появляются головная боль, боль и першение в горле, в области грудной клетки.

Угарный газ опасен своей незаметностью, обнаружить его в воздухе без специальных приборов почти невозможно.

Вещество бесцветное, не имеет вкуса и запаха, весит легче воздуха, поэтому собирается в верхней части комнаты.

Концентрация всего 0,08% угарного газа в воздухе провоцирует головокружение, удушье, сухой кашель, рвоту, повышение давления, галлюцинации.

Если концентрация повышается до 0,32%, это уже тяжелое отравление, которое проявляется судорогами, сбоем дыхания, потерей сознания и в конечном итоге почти мгновенным летальным исходом (в течение 3 минут).

При оказании помощи в ситуации отравления угарным газом в первую очередь нужно обеспечить в помещение приток свежего воздуха.

Как можно быстрее надо вызвать бригаду "Скорой помощи" и по возможности вывести или вынести пострадавшего из отравленного помещения.

Человек, оказывающий помощь, должен быть предельно осторожен и понимать, с чем он имеет дело.

Иначе из спасателя он легко и быстро может перейти в разряд жертвы. И тогда помощь уже понадобится обоим.