Кадыров: информация о гибели чеченских командиров на Украине – небылицы
2023-01-07 21:06
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о гибели чеченских командиров в зоне спецоперации небылицами.
По его словам, такие сообщения распространяют «злые языки», которые находятся за пределами России.
Кадыров отметил, что кроме придумывания небылиц такие люди ничего не умеют. Они сидят на мягких диванах в европейской стране и пьют кофе, купленный на пособие от налогов с публичных домов.
Чеченский лидер отметил, что подобная информация появляется регулярно, но командиры находятся в добром здравии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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