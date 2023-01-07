Kleine Zeitung: знаменитый ресторан в Швеции запретил вход арабам и вегетарианцам

Издание Kleine Zeitung сообщает, что знаменитый ресторан Pepino на озере Мильстат в Швеции запретил вход арабам и вегетарианцам.

Об этом сообщил в соцсети Instagram владелец заведения, за что получил массу негативных комментариев.

Он также написал, что после 19 января в ресторане будет всего восемь столиков, предназначенных только для постоянных посетителей.

Свой поступок владелец ресторана объяснил тем, что ранее один из таких остей оскорбил официантку.