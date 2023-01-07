Kleine Zeitung: знаменитый ресторан в Швеции запретил вход арабам и вегетарианцам
2023-01-07 21:17
Издание Kleine Zeitung сообщает, что знаменитый ресторан Pepino на озере Мильстат в Швеции запретил вход арабам и вегетарианцам.
Об этом сообщил в соцсети Instagram владелец заведения, за что получил массу негативных комментариев.
Он также написал, что после 19 января в ресторане будет всего восемь столиков, предназначенных только для постоянных посетителей.
Свой поступок владелец ресторана объяснил тем, что ранее один из таких остей оскорбил официантку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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