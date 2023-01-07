В Великобритании создали трактор, который работает на навозе
2023-01-07 21:23
Сотрудники британских компаний CNH Industrial и Bennamann разработали модель трактора, который работает на топливе из коровьего навоза.
В качестве горючего эта техника использует сжиженный метан, полученный из навоза и содержащийся в криогенном баке.
По производительности трактор не уступает дизельным машинам, его мощность составляет 270 лошадиных сил.
Трактор можно заправлять во время проведения сельскохозяйственных работ в поле, а такой вид топлива существенно сокращает выбросы углекислого газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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