В Великобритании создали трактор, который работает на навозе

Сотрудники британских компаний CNH Industrial и Bennamann разработали модель трактора, который работает на топливе из коровьего навоза.

В качестве горючего эта техника использует сжиженный метан, полученный из навоза и содержащийся в криогенном баке.

По производительности трактор не уступает дизельным машинам, его мощность составляет 270 лошадиных сил.

Трактор можно заправлять во время проведения сельскохозяйственных работ в поле, а такой вид топлива существенно сокращает выбросы углекислого газа.