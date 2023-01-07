Медведев прокомментировал избрание спикера Палаты представителей США картинкой со свиньей, ослом и слоном

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал процесс избрания спикера Палаты представителей США.

Он отметил длительность этого процесса, напомнив, что спикера удалось выбрать только после 15 раундов голосования.

По мнению Медведева, американские правящие партии не выбирали спикера, а тащили свиную тушу.

Под публикацией он разместил картинку, на которой изображены слон и осел, а также свинья рядом с украинским флагом.