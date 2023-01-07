В Узбекистане от индийского лекарства от ОРВИ умерло уже 20 детей
2023-01-07 22:28
В Минздраве Узбекистана сообщают, что из-за приема индийского лекарства от ОРВИ умерло уже 20 детей, включая трехлетнего ребенка.
Речь идет о лекарственном препарате «Док-1 Макс», который производит индийская компания Marion Biotech.
Ранее в Службе госбезопасности Узбекистана сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема лекарства.
Во время исследования в составе препарата нашли токсичное вещество – этиленгликоль.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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