В Узбекистане от индийского лекарства от ОРВИ умерло уже 20 детей

APS
2023-01-07 22:28

В Минздраве Узбекистана сообщают, что из-за приема индийского лекарства от ОРВИ умерло уже 20 детей, включая трехлетнего ребенка.

Речь идет о лекарственном препарате «Док-1 Макс», который производит индийская компания Marion Biotech.

Ранее в Службе госбезопасности Узбекистана сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема лекарства.

Во время исследования в составе препарата нашли токсичное вещество – этиленгликоль. 

Опубликовано: Светлана Репина







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