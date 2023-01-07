Junge Welt: отношение НАТО к России в 1990-х годах многому научило Путина

APS
2023-01-07 22:33

Издание Junge Welt сообщает, что Владимир Путин извлек уроки из отношения НАТО к России в 1990-х годах.

Тогда Михаил Горбачев капитулировал перед Североатлантическим альянсом, который намеревался взять под контроль всю Восточную Европу.

Ситуация с Горбачевым многому научила Путина, и он строил нынешнюю стратегию действий с учетом этого опыта.

Журналисты издания считают, что информация о передаче Украине собственных танков НАТО является попыткой проверить терпение России.

Опубликовано: Светлана Репина







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