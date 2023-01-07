Bloomberg: Минфин США заподозрил американские банки в чрезмерном соблюдении санкций
2023-01-07 23:01
Агентство Bloomberg сообщает, что заместитель главы Минфина Брайан Нельсон посетит несколько банков, предпринимающие слишком жесткие шаги для соблюдения санкций.
По информации агентства, некоторые банки проявляют чрезмерную осторожность из-за опасений по поводу нарушения ограничений.
Например, в последнее время некоторые клиенты американских банков столкнулись с отказом в обслуживании.
В Минфине считают, что на фоне многочисленных отказов клиенты банков могут заинтересоваться потенциально опасной нерегулируемой финансовой деятельностью.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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