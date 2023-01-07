Bloomberg: Минфин США заподозрил американские банки в чрезмерном соблюдении санкций

APS
2023-01-07 23:01

Агентство Bloomberg сообщает, что заместитель главы Минфина Брайан Нельсон посетит несколько банков, предпринимающие слишком жесткие шаги для соблюдения санкций.

По информации агентства, некоторые банки проявляют чрезмерную осторожность из-за опасений по поводу нарушения ограничений.

Например, в последнее время некоторые клиенты американских банков столкнулись с отказом в обслуживании.

В Минфине считают, что на фоне многочисленных отказов клиенты банков могут заинтересоваться потенциально опасной нерегулируемой финансовой деятельностью.

Опубликовано: Светлана Репина







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