13 тыс абонентов остались без газа в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино
В «Луганскгазе» сообщили, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино без газа остаются около 13 000 абонентов.
В субботу ночью, 7 января 2023 года, пресс-служба ГУП «Луганскгаз» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино ЛНР от подачи природного газа временно отключено около 13 000 абонентов в Лутугинском районе.
Помимо прочего, в «Луганскгазе» заявили, что спецслужбы выясняют причины данного инцидента, а сотрудники компании приступили к восстановлению повреждённого участка газопровода, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей Лутугинского района «голубым топливом».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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