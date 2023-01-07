13 тыс абонентов остались без газа в результате взрыва на газопроводе в городе Лутугино

В «Луганскгазе» сообщили, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино без газа остаются около 13 000 абонентов.

В субботу ночью, 7 января 2023 года, пресс-служба ГУП «Луганскгаз» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино ЛНР от подачи природного газа временно отключено около 13 000 абонентов в Лутугинском районе.

Помимо прочего, в «Луганскгазе» заявили, что спецслужбы выясняют причины данного инцидента, а сотрудники компании приступили к восстановлению повреждённого участка газопровода, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей Лутугинского района «голубым топливом».