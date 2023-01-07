National review: конфликт на Украине может привести к расколу НАТО

Издание National review опубликовало материал Майкла Брендана Догерти о том, как конфликт на Украине обнажил проблемы в НАТО.

Автор считает, что украинский кризис не способствовал укреплению НАТО. Наоборот, он выявил проблемы, изменив представление об альянсе.

Догерти пишет, что между западными союзниками обострились разногласия, а помощь Украине привела к увеличению издержек.

По его мнению, слова Эммануэля Макрона о возможности переговоров с Россией без участия США являются намеком на раскол НАТО.