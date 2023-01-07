Рогов: в Запорожье прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прогремела серия взрывов, в городе зазвучала воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В субботу ночью, 7 января 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале, со ссылкой на местных жителей, сообщил подписчикам, что в городе Запорожье, временно находящимся под контролем киевского режима, прогремело не менее четырёх взрывов.

Рогов добавил, что после первых из них в областном центре Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за непосредственной ракетной угрозы.