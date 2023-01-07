Рогов: в Запорожье прогремела серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога
Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прогремела серия взрывов, в городе зазвучала воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
В субботу ночью, 7 января 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале, со ссылкой на местных жителей, сообщил подписчикам, что в городе Запорожье, временно находящимся под контролем киевского режима, прогремело не менее четырёх взрывов.
Рогов добавил, что после первых из них в областном центре Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за непосредственной ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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