National review: НАТО распадётся из-за увеличения поставок оружия Киеву
Издание National review прогнозирует распад Североатлантического альянса в случае увеличения поставок вооружений Украине.
7 января журналист Майкл Брендан Догерти опубликовал колонку для газеты National Review, где заявил, что после начала российской спецоперации в Украине члены блока НАТО демонстрируют разобщённость внутри альянса вопреки ожиданиям правительства Соединённых Штатов.
Догерти выразил уверенность, что Североатлантический альянс может распасться из-за растущих противоречий в случае интенсификации оказываемой Киеву военной помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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