Издание National review прогнозирует распад Североатлантического альянса в случае увеличения поставок вооружений Украине.

7 января журналист Майкл Брендан Догерти опубликовал колонку для газеты National Review, где заявил, что после начала российской спецоперации в Украине члены блока НАТО демонстрируют разобщённость внутри альянса вопреки ожиданиям правительства Соединённых Штатов.

Догерти выразил уверенность, что Североатлантический альянс может распасться из-за растущих противоречий в случае интенсификации оказываемой Киеву военной помощи.