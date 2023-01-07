Кадыров: из Чечни в зону спецоперации направлено 300 бойцов ОМОН
2023-01-07 23:35
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 7 января 300 бойцов ОМОН республики направились в зону проведения спецоперации на Украине.
Он отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, чеченские военные не намерены сбавлять обороты вплоть до завершения спецоперации.
Он сказал, что бойцов провожали представители властей Чеченской Республики.
Ранее Кадыров опроверг сообщения о гибели чеченских командиров на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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