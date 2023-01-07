Антидопинговое агентство WADA: в 2023 году Россия должна заплатить взнос в 1,26 млн долларов

APS
2023-01-07 23:44

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства WADA озвучили сумму взноса, который Россия должна заплатить в этом году.

По информации пресс-службы, ежегодный взнос для РФ в 2023 году составит 1 267 023 доллара.

В прошлом году сумма российского взноса составила 1 177 557 долларов. Самый высокий показатель у США – 3 166 477 долларов.

Взносы в Антидопинговое агентство платит Минспорта РФ. 

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2