Антидопинговое агентство WADA: в 2023 году Россия должна заплатить взнос в 1,26 млн долларов
2023-01-07 23:44
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства WADA озвучили сумму взноса, который Россия должна заплатить в этом году.
По информации пресс-службы, ежегодный взнос для РФ в 2023 году составит 1 267 023 доллара.
В прошлом году сумма российского взноса составила 1 177 557 долларов. Самый высокий показатель у США – 3 166 477 долларов.
Взносы в Антидопинговое агентство платит Минспорта РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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