16 советов, которые научат экономно расходовать деньги каждый день

Простые правила, которые проверены опытом и реально работают. Умение экономить пригодится каждому и поможет выжить в кризисные времена.

Несколько хороших советов по разумному распределению бюджета еще никому не помешали. Итак, 16 золотых правил экономии.

Правило 48-ми часов

Если очень захотелось что-то купить, подумайте два дня и потом прин

Обновляем гардероб онлайн

Это дешевле, чем в привычном магазине. Не очень удобно без примерки, но если разобраться в размерах, то дело пойдет на лад. Зато одеться можно с иголочки и при этом сэкономить.

Купил в интернете - удали платежные данные

Если карта привязана к аккаунту - пиши пропало. Всегда есть соблазн наделать ненужных импульсивных покупок, а потом жалеть.

Лучше после приобретения товара сразу удалять все платежные данные. Чем больше нужно возиться с оформлением покупки, тем меньше вероятность ее совершить.

Не нужно сохранять данные карты в браузере, лучше всегда вводить их вручную. Это помогает уберечь себя от ненужных трат.

Платные подписки

Никаких платных подписок, особенно тех, которые почти не нужны. Они здорово съедают деньги. Оставлять надо только то, чем реально пользуетесь.

Секонд хенд

Иногда не стоит брезговать покупками со вторых рук. Есть много б/у вещей, которые можно купить дешево и в хорошем состоянии. Отличная экономия, и корона не упадет от этого.

Домашний фитнес

Вместо дорогих абонементов в тренажерные залы и оплаты работы тренеров по фитнес-гимнастике лучше заниматься дома самостоятельно. Благо, есть интернет, и в нем - все есть!

Надо лишь немного поработать над самодисциплиной. Это сложно, но ничего невозможного нет при желании.

Без машины

Очень много трат уходит на содержание и обслуживание машины. Если отказаться от ежедневного использования автомобиля, сразу почувствуется солидная экономия в бюджете.

Продать то, что не нужно

Если есть что выбросить, но жалко, то лучше - продать! Даже за копейки, уже доход в бюджет. Люди покупают все, что угодно. На любую ненужную вещь найдется тот, кому она нужна.

Бережем тепло

Использование обогревателя зимой вылетает в копеечку. Если утеплить жилье и позаботиться о теплой одежде для себя, то можно прилично сэкономить.

Самообразование - это сила

В интернете сегодня много платных курсов на любой вкус. Не все они так уж полезны и нужны.

А если немножко поискать и поднапрячь мозги, то можно найти кучу толковой информации бесплатно.

Конечно, придется потратить время и собирать ценный материал по крупицам. Но это лучше, чем платить бешеные деньги за обучение-онлайн.

Экономим свет

Сегодня можно купить все, даже умные лампочки. Они включаются на движение или на звук. Есть такие, которые управляются со смартфона на расстоянии.

Или лампы со светодиодами, которые мало потребляют энергии и служат дольше обычных. Да и просто не забываем выключать свет при выходе из комнаты.

Библиотеки никто не отменял

Любителям книг лучше записаться в библиотеку. Чтение нынче - дорогое удовольствие. Новые издания в хорошем переплете могут позволить себе только богачи.

Но по-прежнему есть библиотеки, и деньги за это пока не берут.

Список покупок

Список дисциплинирует, помогает исключить ненужные покупки и не забыть о важных. Дома в спокойной обстановке без спешки надо все продумать, а потом смело идти в супермаркет.

Не хватать там все подряд, а осознанно брать товары по списку - и ничего кроме!

Меню на неделю

Это поможет сразу закупиться всем необходимым, не делая ненужных запасов, которые потом валяются без дела и портятся.

Хорошо выбирать блюда, в которых ингредиенты пересекаются. Тогда не нужно тратить лишние деньги на дополнительные продукты.

Развлечения без трат

Вместо хождений по барам, дорогим кафе, лучше посидеть с друзьями за чашкой кофе или чая - посмотреть вместе хороший фильм, поиграть в настольную игру.

Можно выбрать велопрогулку, поход в парк с любимым человеком.

В ногу со временем

Сегодня есть специальные приложения для финансового планирования, которые помогают вести учет расходов и доходов. Это удобно, быстро, легко и наглядно.

Приложения подключаются к счетам и сами отслеживают все финансовые операции без постоянного личного вмешательства владельца.

Так легко можно обнаружить дыру в бюджете (и даже не одну!) - куда больше всего утекают денежки.