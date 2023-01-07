Пресняков обещает отдать гонорар за концерт в Москве участникам спецоперации

Владимир Пресняков заявил, что передаст весь свой гонорар за концерт в Москве участникам спецоперации на Украине.

Об этом он рассказал прямо на концерте, обратившись со сцены к зрителям.

Сообщается, что цена билета за месяц до концерта составляла 4 тыс. рублей, а в день концерта – 7,5 тыс. рублей.

По словам Владимира Преснякова, вся его выручка за это выступление пойдет в поддержку солдат, задействованных в СВО.