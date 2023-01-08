В Госдуме РФ ответили на слова Резникова об участии НАТО в украинском конфликте
2023-01-08 00:13
Первый заместитель главы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что своими высказываниями глава Минобороны Украины Резников признал участие НАТО в украинском конфликте.
Резников сказал, что украинские военные выполняют миссию НАТО, а от Альянса требуются поставки оружия.
Чепа отметил, что НАТО действительно воюет украинцами, а жители страны находились в заблуждении.
По его словам, Запад давно готовил это противостояние, поэтому спецоперация была вынужденной мерой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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