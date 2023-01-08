В Госдуме РФ ответили на слова Резникова об участии НАТО в украинском конфликте

APS
2023-01-08 00:13

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что своими высказываниями глава Минобороны Украины Резников признал участие НАТО в украинском конфликте.

Резников сказал, что украинские военные выполняют миссию НАТО, а от Альянса требуются поставки оружия.

Чепа отметил, что НАТО действительно воюет украинцами, а жители страны находились в заблуждении.

По его словам, Запад давно готовил это противостояние, поэтому спецоперация была вынужденной мерой. 

Опубликовано: Светлана Репина







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