Первый заместитель главы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что своими высказываниями глава Минобороны Украины Резников признал участие НАТО в украинском конфликте.

Резников сказал, что украинские военные выполняют миссию НАТО, а от Альянса требуются поставки оружия.

Чепа отметил, что НАТО действительно воюет украинцами, а жители страны находились в заблуждении.

По его словам, Запад давно готовил это противостояние, поэтому спецоперация была вынужденной мерой.