В Великобритании нашли способ продлить срок хранения сыра

Эксперт лондонского магазина сыров La Fromagerie Патриция Михельсон рассказала об условиях, при которых продукт будет храниться дольше.

По ее словам, упаковав сыр в два слоя пергамента, можно существенно продлить срок его хранения.

Обернутый в такую бумагу продукт следует положить в пластиковый контейнер, застелив его влажной тканью.

Контейнер должен быть герметичным, использовать фольгу вместо бумаги нельзя. Сыр в такой упаковке необходимо хранить в холодильнике.