В Великобритании нашли способ продлить срок хранения сыра
2023-01-08 00:22
Эксперт лондонского магазина сыров La Fromagerie Патриция Михельсон рассказала об условиях, при которых продукт будет храниться дольше.
По ее словам, упаковав сыр в два слоя пергамента, можно существенно продлить срок его хранения.
Обернутый в такую бумагу продукт следует положить в пластиковый контейнер, застелив его влажной тканью.
Контейнер должен быть герметичным, использовать фольгу вместо бумаги нельзя. Сыр в такой упаковке необходимо хранить в холодильнике.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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