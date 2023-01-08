Рогов сообщил о двух волнах взрывов на объектах инфраструктуры в Запорожье

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о звуках взрывов в регионе ночью 8 января.

В воскресенье ночью глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что в населённом пункте Запорожье прогремели две серии взрывов из-за попаданий российских снарядов по украинским объектам инфраструктуры.

Примечательно, что 7 января сигналы воздушной тревоги в Запорожье звучали как минимум два раза, распространяясь также на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области Украины.