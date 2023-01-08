Washington Post: Путин не вернёт Украине четыре новых региона России

Издание Washington Post уведомляет, что Владимир Путин не готов возвратить под контроль Киева четыре области, которые стали частью РФ по итогам референдумов.

Бывшая госсекретарь Соединённых Штатов Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс написали совместную статью для газеты WP, где выразили уверенность в том, что Владимир Путин готов проявить терпение, чтобы защитить четыре новых региона России в виде ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

По мнению Гейтса и Райс, в ситуации с 4 новыми российскими регионами повторится крымский сценарий, в результате которого Крым успешно интегрировался в состав РФ по прошествии восьми лет.