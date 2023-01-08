Издание Al Mayadeen рассказало о трёх фактах, которые доказывают, что Россия действует в Украине успешнее, чем страны Североатлантического альянса.

В воскресенье колумнист Хассан Нафаа опубликовал колонку для издания Al Mayadeen, где сообщил, что первым фактором, свидетельствующем о доминации России над НАТО в ходе спецоперации является устойчивость российской экономики в условиях беспрецедентного западного давления.

Вторым фактором Нафаа назвал превосходство вооружённых сил России в ходе СВО, отметив, что Владимир Путин ещё не задействовал всю мощь национальной армии.

Третьим фактором аналитик Al Mayadeen выбрал прочность союза России с государствами-партнёрами, в числе которых Беларусь, страны СНГ, ШОС, БРИКС и прочие.

По мнению Хассана Нафаа, Москва смогла сконсолидировать другие страны вокруг себя, в то время как единство Североатлантического альянса и Евросоюза выглядит шатким.