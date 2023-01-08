Байрактар: Турция может использовать свои дроны против их владельцев

Возглавляющий корпорацию по производству беспилотников Baykar Сельчук Байрактар утверждает, что Анкара способна использовать переданные другим странам дроны против их обладателей.

Телеканал TV100 обнародовал фрагмент интервью с гендиректором компании Baykar Сельчуком Байрактаром, который утверждает, что в случае попытки использовать турецкие беспилотники против их страны-производителя Анкара сможет дистанционно настроить их так, чтобы они атаковали инициаторов нападения на Турцию.

Примечательно, что на заявление Байрактара обратили внимание украинские журналисты, поскольку Киев широко использует турецкие БПЛА после начала спецоперации.