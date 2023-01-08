Daily Mail: Карл III запретил принцу Гарри приводить жену к умирающей Елизавете II

Издание Daily Mail утверждает, что новый король Британии Карл III запретил принцу Гарри посещать Елизавету второю на смертном одре вместе с супругой.

Газета Daily Mail сообщила, что Карл III в грубой форме попросил своего сына принца Гарри не привозить его жену Меган Маркл в поместье Балморал на территории Шотландии, где экс-королева Великобритании Елизавета II находилась при смерти. По данным DM, принц Гарри раскритиковал отца, попросив его не говорить в подобном тоне о своей пассии.

Также сам принц Гарри заявил, что после инцидента Карл III принёс извинения за свой поступок, однако запретил сыну посещать Букемгемский дворец в дальнейшем.