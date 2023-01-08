Кириленко: в результате взрыва в Краматорске повреждён промышленный объект

Глава ОВА Краматорска Павел Кириленко утверждает, что ночью 8 января в городе прозвучал взрыв.

8 января лидер областной военной администрации Краматорска в Донецкой Народной республике Павел Кириленко опубликовал пост в своём Telegram-аккаунте, где заявил, что в результате попадания ракеты вооружённых сил России в городе повреждён один из местных промышленных объектов.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, текущей ночью взрывы были слышны в Запорожье, Краматорске и Константиновке.