Китай отменяет ряд коронавирусных ограничений впервые с 2020 года

8 января китайское правительство отменит ряд ограничений по противодействию распространению COVID-19.

Начиная с текущего воскресенья в Китае отменяется ряд коронавирусных ограничений, в частности въезжающие в КНР должны будут сдавать тест на COVID-19 за двое суток до вылета, указав его результат при заполнении соответствующей документации. При этом желающие посетить Китай не должны будут запрашивать "код здоровья" у китайских дипломатических миссий, как было ранее.

Также приезжающие в Китайскую народную республику не должны будут проходить дополнительные ПЦР-тесты и единую централизованную изоляцию.