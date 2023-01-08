После 20 лет тюрьмы в США освобождена главный шпион времен холодной войны

Одна из самых известных шпионок времен холодной войны, задержанная в США, была освобождена из тюрьмы после более чем 20 лет заключения.

65-летня Ана Монтес вела шпионаж в пользу Кубы, работая аналитиком в разведывательном управлении Министерства обороны США.

После ее ареста в 2001 году официальные лица заявили, что она почти полностью разоблачила операции американской разведки на острове.

По мнению экспертов, она была среди «самых опасных шпионов», пойманных США.

Мишель Ван Клив, возглавлявшая контрразведку при президенте Джордже Буше-младшем, заявила Конгрессу в 2012 году, что Монтес «скомпрометировала практически все, что США знали о Кубе и о том, как на Кубе действовала американская разведка».