Кадыров: 85 процентов помощи Запада Украине разворовывают

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о помощи Запада Вооруженным силам Украины.

Чеченский лидер в своем официальном телеграм-канале прокомментировал факт поставок оружия Украине странами Запада.

По словам Рамзана Кадырова, лишь 15 процентов от всей западной помощи доходит до зоны боевых действий. Остальное же, считает Кадыров, разворовывается.

Также Кадыров отметил, что помощь Украине - это проект по "отмыванию денег"

"Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки", - заявил Кадыров.