Мюллер: атака на «Северные потоки» стала угрозой газовой инфраструктуре

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер рассказал о рисках, которые могут спровоцировать повышение цены на газ в Европе.

8 января газета Bild am Sonntag опубликовала интервью с Клаусом Мюллером, который утверждает, что в настоящий момент ФРГ находится на ценовом "плато" в области стоимости газа, однако ситуация может резко измениться под влиянием трёх факторов риска.

По мнению Мюллера, первым из таких факторов является тот факт, что следующая зима может оказаться холоднее нынешней, что спровоцирует немецкое население на увеличение объёмов потребления газа.

Вторым фактором риска Клаус Мюллер назвал возможность увеличения потребления газа в Китайской Народной республике, что также станет причиной повышения стоимости голубого топлива.

В качества третьего фактора Мюллер напомнил о диверсии на "Северных потоках", отметив, что этот инцидент показал уязвимость газовой инфраструктуры, которая снабжает энергоносителями европейские государства.