Газета Daily Mail сообщила об актуальности проблемы избыточного веса для бойцов британской национальной армии.

8 января публицист информагентства Daily Mail Шон Рэймент сообщил, что 145-ти тысяч солдат Великобритании около 40-ка тысяч испытывают проблемы с лишним весом. По данным Рэймента, начиная с 2010 гола из британских Вооружённых сил уволили 5200 солдат, которые страдают ожирением. Самый тяжёлый из уволенных весил 180 килограммов, отметил автор статьи.

Также представитель Daily Mail отметил, что с 2014 года и по наши дни 850 британских солдат вынужденно пропили курс жиросжигающих препаратов, а 60 сделали липосакцию, чтобы иметь возможность продолжить службу.