Телеведущий Такер Карлсон и бывший американский полковник Дуглас Макгрегор уверены, что между Мексикой и Соединёнными Штатами может начаться война.

Утром воскресенья ведущий канала Fox News Такер Карлсон публично заявил, что США неизбежно будут втянуты в боевые действия, начавшиеся на территории Мексики, которые начались накануне между местной полицией и наркокартелем, сына лидера которого арестовали. По мнению Карлсона, картель "Синалоа" может угрожать американской нацбезопасности, уже влияя на процессы в мексиканском государстве.

Мнение Такера Карлсона поддержал Дуглас Макгрегор, отметивший, что американское правительство тратит деньги на спонсирование Украины вместо того, чтобы готовиться к оборонительной войне с Мексикой.