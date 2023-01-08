В Китае и Индии из-за высокой концентрации антибиотиков в сточных водах повышен риск распространения патогенов у людей

Сточные воды и неэффективные очистные сооружения являются основными источниками развития устойчивости к антибиотикам в Индии и Китае, отметила группа ученых в своем исследовании.

Исследователи обрисовали проблему в статье, представленной в журнале The Lancet Planetary Health.

«Сбор данных помогает нам получить представление о том, существует ли высокая избирательная концентрация антибиотиков в водах Азии. И наш ответ — да, существует», — рассказал Томас Ван Бекель, преподаватель географии здоровья в Гетеборгском университете.

Ван Бёкель считает принципиально возможным распространение устойчивости к антибиотикам из Китая или Индии в Европу: «Есть многочисленные исследования, которые показывают, что многие устойчивые к лекарствам патогены распространились по всему миру».

Антибиотики могут попадать в реки, озера, моря и грунтовые воды со сточными водами и отходами, например, из муниципалитетов, больниц и фармацевтических компаний. При лечении такими препаратами человек и животные выделяют значительную часть веществ в биологически активной форме с мочой и фекалиями. Согласно анализу, в регионах Западной части Тихого океана (ЗТМ, включая Китай) и Юго-Восточной Азии (ЮВА, включая Индию), определенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), от 80 до 90 процентов сточных вод попадают в водоемы без очистки.

Китай и Индия являются одними из крупнейших в мире производителей и потребителей антибиотиков. Однако устойчивость к таким препаратам в настоящее время является одной из ведущих причин смерти во всем мире.

«Чем больше остатков антибиотиков в окружающей среде, тем выше риск появления других резистентных патогенов и новых путей резистентности. Бактерии разных видов могут передавать друг другу механизмы резистентности, а резистентные патогены из окружающей среды могут достигать людей и животных. Это может увеличить число случаев, когда инфекции больше не поддаются успешному лечению», - говорится в исследовании.

Попадание в окружающую среду стран Юга также вызывает беспокойство, поскольку многие люди там используют воду из рек и озер непосредственно для мытья и в качестве питьевой воды, объясняют исследователи под руководством Нада Ханна из Каролинского института в Стокгольме.

Группа оценила 240 анализов ситуации в странах двух регионов ВОЗ. Кроме того, они использовали специальный метод, чтобы определить, где концентрация антибиотиков настолько высока, что, вероятно, способствует развитию устойчивости к антибиотикам.