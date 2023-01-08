Кисида: Европа попала в «ужасное» положение, надеясь на дешевую энергию из РФ

Японский премьер-министр Фумио Кисида утверждает, что европейские государства оказались в тяжёлом положении, надеясь на российские энергоресурсы.

Утром 8 января премьер-министр Японии Фумио Кисида публично заявил, что Европа очутилась в "ужасном" положении, полагаясь на поставки дешёвых энергоресурсов из России, поскольку после начала спецоперации в Украине европейским странам пришлось искать альтернативы российскому газу и нефти, что нанесло ущерб экономикам государств Евросоюза.

При этом Кисида отметил, что Япония находится в аналогичном положении, находясь в зависимости от поставок энергоносителей из стран Ближнего Востока.