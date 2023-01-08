Кадыров считает, что военные поставки Запада – схема отмывания денег

Чеченский лидер считает военную помощь Запада отлаженной схемой по отмыванию денег, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки», — считает Кадыров.

Кадыров напомнил Западу, что боевые действия в зоне СВО сейчас ведутся на российской территории.

«Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов», — пишет глава Чечни.

Отмтим, что 6 января США заявили о крупнейшем пакете военной помощи Киеву в 3 млрд долларов. На эти средства будут поставлены 50 БМП «Брэдли» и боеприпасы к ним.