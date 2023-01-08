В Канаде иммигрантам запретили покупать дома и квартиры

В начале января в Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку домов для иностранцев и налог на нежилые дома и квартиры. Новые правила призваны помочь решить жилищный кризис.

Стремительный рост цен на недвижимость в Канаде сделал владение жильем недоступным для многих канадцев.

С этого года в Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, не имеющими права на проживание в Канаде. Однако в основном это будет касаться недвижимости, расположенной в городах, а не рекреационной недвижимости, такой как дачи.

Кроме того, иностранцы-нерезиденты, владеющие домом или квартирой в Канаде, должны будут заплатить один процент от стоимости имущества, если они не проживают или не арендуют его. Введенный в Канаде "налог на недоиспользуемое жилье", то есть налог на недоиспользуемое имущество, призван отбить у спекулянтов желание вкладывать деньги в канадскую недвижимость.

Цены на квартиры и дома в Канаде в последнее время значительно выросли, но достигли своего пика во время пандемии COVID-19.

В марте 2021 года Канадская ассоциация недвижимости сообщила, что средняя стоимость покупки дома оценивается более чем в 500 000 долларов. (более 700 000 канадских долларов), что на 31,6% больше, чем в 2020 году. В результате многим канадцам, которые не могут позволить себе собственный дом и квартиру, приходится снимать жилье.

Поэтому Либеральная партия Канады, премьер-министр Канады, обосновывает введение новых правил тем, что деятельность спекулянтов на рынке недвижимости в Канаде приводит к росту цен, и что "дома для людей, а не для инвесторов".