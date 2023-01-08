Японская лаборатория на CES 2023 показала живые светильники

Японские исследователи из Naist Ubi привезли на крупнейшую выставку стартапов в США технологию, которая позволяет использовать люминесцентные растения в качестве приборов для освещения.

Одним из проектов цифровой лаборатории из Японии стало создание «зеленого освещения».

Авторы стартапа пытаются заменить светодиоды на живые светильники и для этого они используют гены грибов.

Ближайшая цель проекта состоит в том, чтобы растения излучали достаточно света, чтобы поблизости можно было читать книгу.

В лаборатории уже научились выращивать светящиеся тополя, которые позволяют освещать садовые дорожки без использования электричества.