Сопредседатель правящей партии Германии выступил против поставок «Леопардов» Киеву

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия откажется от поставок танков «Леопард» Украине, пока не согласует этот вопрос с союзниками.

«Ни одна страна сейчас не поставляет такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в этот конфликт», — заметил политик.

Клингбайль поддержал позицию канцлера Шольца, который несмотря на давление других фракций не спешит поставлять танки на Украину.

Напомним, что США и Германия в новом пакете военных поставок ограничились БМП «Брэдли» и «Мардер». Франция пообещала поставить Киеву легкие танки образца 1981 года, которые по сути представляют ту же БМП, но с пушкой, на подобие российской БМД.