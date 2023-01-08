В Японии будут добывать электричество из снега

На крайнем севере Японии электричество будет вырабатываться из снега в рамках тестового проекта.

С этой целью в заснеженном городе Аомори бассейн в заброшенной начальной школе был закрыт изоляционными материалами, чтобы скопившийся снег оставался холодным, сообщает информационное агентство Киодо.

Проект местной IT-стартап-компании и Токийского университета электронных коммуникаций направлен на питание турбины энергией, вырабатываемой при испарении жидкости, охлаждаемой снегом, за счет тепла окружающего воздуха.

В Аомори его в больших количествах убирают с улиц каждый год после сильных снегопадов и сбрасывают в море. Это приводит к высоким затратам. Теперь город хочет использовать проект, чтобы выяснить, можно ли использовать излишки снега для производства электроэнергии в большем масштабе.

По словам авторов, технология может быть использована для предотвращения сбоев в подаче электроэнергии экологически безопасным способом.

«До сих пор к снегу относились как к чему-то неприятному, но мы можем извлечь из него пользу», — рассказал городской чиновник.

Чтобы добиться большой разницы температур, компания рассматривает возможность использования тепла природных горячих источников. Это возобновляемый источник энергии, уникальный для региона с обильными снегопадами. Компания хочет использовать его для создания новой отрасли экономики.