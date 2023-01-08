17 человек погибли, 22 получили ранения в результате ДТП в Китае

В воскресенье, 9 января в провинции Цзянси на востоке Китая произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают государственные СМИ. Точная причина аварии неизвестна.

"Обзор плохой, что легко может привести к дорожно-транспортным происшествиям", — заявили в местной полиции через час после трагедии.

Агентство CCTV со ссылкой на местные власти заявили, что в результате аварии 17 человек погибли, 22 получили ранения и они доставлены в больницу. Добавляется, что "причина аварии подлежит тщательному расследованию".

Дорожно-транспортные происшествия в Китае нередки из-за отсутствия строгих проверок безопасности. В прошлом месяце один человек погиб в результате столкновения на шоссе в центральном Китае с участием сотен автомобилей из-за плохой видимости из-за тумана.

В сентябре прошлого года 27 пассажиров погибли после того, как автобус, перевозивший их в карантинные учреждения в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, перевернулся на шоссе.