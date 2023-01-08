«Аква Альта» как часть обыденной жизни венецианцев

Высокой водой жителей Венеции не удивишь, они приспособились и продолжают жить привычной повседневной жизнью, не обращая внимания на реки, разливающиеся по улицам города.

Высокой водой или Аква Альта называют традиционное сезонное явление природы. Это прилив, случающийся в осенне-зимний период (ноябрь-декабрь).

Длится наводнение недолго, достигнув самой высокой отметки - 120 см, вода перестает прибывать. И занимает это все по времени примерно полтора часа.

В это время передвигаться по городу можно по пешеходным дорожкам, также специально для этих целей на улицах устанавливаются пешеходные мосты.

Гости Венеции стараются подгадать время визита так, чтобы избежать встречи с высокой водой. Но некоторые туристы, наоборот, хотят увидеть это необычное для посторонних явление.

Тогда отдых для них получается с налетом экстрима. Ведь даже сидеть в уличном кафе придется по колено в воде. Вода затекает даже в помещения магазинчиков и ресторанов.

Венецианцы в этом случае привычно достают свои высокие сапоги (наподобие рыбацких, достающих почти до пояса), и продолжают заниматься повседневными делами.

Они спешат на работу, обедают за плавающими столиками в закусочных, занимаются шопингом, встречаются с друзьями, ходят на романтические свидания.

В общем - жизнь продолжается. На улицах работают торговые лотки с прилавками, наполовину утопающими в воде. Влюбленные гуляют за ручку, мокрые до колен и выше.

Официанты в высоких ботфортах разносят кофе людям, сидящим за почти утонувшими столиками на почти погруженных в воду стульях.

Повсюду продаются цветные клеенчатые бахилы с пластиковой подошвой и завязками выше колена или высокие резиновые сапоги.

Если не хочется мочить ноги, можно покататься по городу на гондоле.

Сухим выйти из высокой воды Венеции точно не получится, но зато впечатлений у туриста останется на всю жизнь.