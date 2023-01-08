В Германии предотвратили теракт с использованием цианида и рицина

На западе Германии предотвратили теракт с использованием цианида и рицина, задержаны двое подозреваемых.

8 января немецкая газета Die Welt сообщила о том, что правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ в городе Кастроп-Рауксель на западе Германии.

Главным подозреваемым является 32-летний иранец, который, по данным Die Welt, приобрёл цианид и рицин с целью совершения исламистски мотивированного террористического акта.