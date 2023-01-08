Вучич: НАТО отклонил запрос Сербии на введение силовиков в Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил, что блок НАТО отклонил запрос Сербии на введение силовиков в Косово.

8 января президент Сербии Александр Вучич в официальном пресс-релизе сообщил о том, что Североатлантический альянс отклонил запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово.

Вучич сообщал, что власти Сербии направят НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности ещё 10 декабря, отметив, что командование KFOR наверняка его отклонит.