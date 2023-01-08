Хабиб Нурмагомедов покидает ММА

На большом ринге спортсмен выступает с 2012 года, в 13 боях он одержал 13 побед, являлся чемпионом лиги в легком весе.

Как сообщают СМИ, Хабиб Нурмагомедов оставляет индустрию смешанных единоборств. По данным СтарХита, сам боец официального заявления о завершении карьеры экс-чемпиона UFC в легком весе не делал.

Спортсмен просто репостнул пост в соцсетях, информирующий о его уходе из большого спорта. «Хабиб покидает ММА с концами. Это касается тренерской карьеры, а также всего другого, что связано с ММА. Причина тому - желание Хабиба уделить время семье», — отмечено в сообщении, которое репостнул Хабиб.

Ранее Нурмагомедов намекнул об этом решении в своем личном блоге. Он написал, что «год выдался насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, что моё решение пойдет лишь на пользу. Спасибо вам, что были большой причиной моего успеха в спорте».

Прославленный боец ранее заявлял о завершении карьеры после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который был его тренером. Мужчина умер в 2020 году от коронавируса. Хабиб тогда сосредоточился на тренерской работе с молодыми бойцами.

На большом ринге Нурмагомедов выступает с 2012 года, когда состоялся его дебют в UFC. Он одержал 13 побед в 13-ти боях, был чемпионом лиги в легком весе. Хабиб по правилам ММА выиграл все 29 поединков, без единого проигрыша.