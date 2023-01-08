Умер звукорежиссер и продюсер, сотрудничавший с Земфирой, Григорием Лепсом и «Любэ»

Последние годы 60-летний деятель искусств боролся с заболеванием крови, но при этом не прекращал свою музыкальную деятельность.

Ушел из жизни сотрудничавший с рок-певицей Земфирой и группой «Ария» 60-летний продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников, сообщает КП со ссылкой на коллектив «Ундервуд».

Как сообщает иннформация коллектива в соцсетях, последние годы звукорежиссер боролся с заболеванием крови, но при этом не прекращал свою музыкальную деятельность. Последний концерт, где деятель искусства выступил в качестве звукорежиссера, прошел неделю назад.

«Не стало Владимира Николаевича Овчинникова — человека, известного каждому представителю российского музыкального мира. Звукорежиссера, имеющего огромное значение в современной музыке, великого практика, созидателя и педагога. Три четверти его студийной работы — это треки исполнителей русского рока», — говорится в посте группы.

Продюсер сотрудничал с такими звездами, как «Мумий Тролль», «Любэ», «Маша и медведи», «Звери», «Ночные снайперы», а также с Олегом Митяевым, с Григорием Лепсом и Гариком Сукачевым.

Овчинников свыше 10 лет возглавлял кафедру звукорежиссуры ГИТИСа, звукорежиссер записывал музыку для японских мультипликаторов, а также сводил ее для художественных лент и компьютерных игр фирмы Sony.